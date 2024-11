Cristina Ferreira vai “usar mecanismo legal” para suspender “iniciativa da SIC”

“A [empresa] Amor Ponto irá usar o mecanismo legal que lhe permite suspender esta iniciativa da SIC, enquanto se aguarda serenamente pela decisão que vier a incidir sobre o recurso interposto”. A declaração de Cristina Ferreira ao fim desta tarde de terça-feira, 18 de novembro, nas suas redes sociais, traz uma resposta às notícias de penhora da empresa de que é dona, com o pai (a Amor Ponto), e na sequência do processo que a opõe à SIC, cuja sentença de primeira instância definiu um valor de 3,3 milhões de euros de indemnização a serem pagos pela apresentadora por rescisão antecipada do contrato, em julho de 2020.

Cristina Ferreira garante que a execução se “trata de uma iniciativa da SIC, apenas desta e não do tribunal, dirigida à sociedade Amor Ponto”.

Recorde-se que, em outubro, foi revelado quer o rosto das manhãs da TVI e diretora da estação contestou a decisão do tribunal, recorrendo da sentença de 3,3 milhões de euros. A apresentadora lembra que decisão “ainda pode ser revertida” por nova decisão final “ainda estar pendente de recurso”.

Na mesma mensagem publicada nas redes sociais, a apresentadora afirma: “Já não está em causa a saída da SIC, uma decisão consciente sobre a minha carreira e sobre a minha vida. Está em causa o meu caráter e nunca me poderão acusar de faltar aos meus compromissos”. “Em minha defesa e em dos quantos que trabalham comigo continuarei assumir todas as responsabilidades, com honestidade, como sempre fiz e pela minha própria voz. O processo é do domínio da justiça e apenas pela justiça deverá ser julgado”, afirma a apresentadora.

O montante declarado pelo tribunal onde decorre o processo, em Sintra, avançado nesta terça-feira, 18 de novembro, avança um total de 4,7 milhões de euros: 3,3 milhões de indemnização acrescidos de 1,4 milhões em juros.