Cristina imprime carreira em vestido 12 dias depois de Chiara ter bordado o ódio

A TVI celebra 30 anos esta segunda-feira, 20 de fevereiro, mas a festa foi feita ontem numa gala em direto na noite de domingo, 19, e na passadeira vermelha.

A diretora de Ficção e Entretenimento e apresentadora Cristina Ferreira que deu nas vistas com um coordenado cai cai, curto, assimétrico e de longa cauda na qual estavam bordados os programas da TVI que apresentou ou participou ao longo do seu percurso de duas décadas na estação de Queluz de Baixo.

Uma escolha que ressaltou aos olhos de todos sobretudo porque chegou 12 dias depois de a Instagramer e empresária italiana Chiara Ferragni ter feito escolha semelhante na concepção, mas não no modelo ou na mensagem final. Apoiada no trabalho do produtor e da diretora criativa da Dior, Maria Grazia Chiuri, Ferragni bordou no vestido as mensagens de ódio que tem vindo a receber ao longo do tempo nas suas redes sociais. Usou-o, a par de outras três propostas carregadas de mensagem, na abertura do festival de música de SanRemo, em Itália.

“Como se o vestido fosse a página de um livro que narra o desdém contra o qual temos que lutar todos os dias”, explicou então a influencer nas redes sociais, lembrando que as mulheres “não podem permitir que quem as odeia as deite abaixo”. “Só a opinião dos que amamos conta verdadeiramente”, concluiu.

De volta a Lisboa, à passadeira vermelha da TVI, na Aula Magna, Cristina Ferreira explicou: “Trago a história da TVI no vestido, com os nomes bordados de todos os projetos por onde passei nestes quase 20 anos. Estão aqui as minhas melhores memórias profissionais.”