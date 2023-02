Cristina, Rita Pereira e Inês Aires Pereira juntam-se à PSP contra violência no namoro

A apresentadora e diretora de Ficção e Entretenimento, Cristina Ferreira, é uma das celebridades que, a par das atrizes Rita Pereira e Inês Aires Pereira, vão dar a cara por uma campanha da Polícia de Segurança Pública que quer convocar atenções para a violência no namoro e mudar mentalidades.

“Controlar-te a ti ou ao teu telemóvel não é sinal que gosta de ti”, diz a apresentadora da TVI num dos primeiros vídeos já divulgados nesta quarta-feira, 15 de fevereiro, e que pode ver abaixo.

As personalidades da televisão acima elencadas juntam-se a nomes como a manequim e atriz Ana Sofia Martins, ao ator Pedro Teixeira. Esta campanha criada pela agência Comprimido conta também com a participação dos apresentadores João Baião e Helder Reis e, entre outros, as influencers Alice Trewinnard e Madalena Abecasis.

Recorde-se que já no dia dos Namorados, que se evocou na terça-feira, 14 de fevereiro, a PSP arrancou com uma nova operação de sensibilização em ambiente escolar com o mote “No Namoro Não Há Guerra” e que decorre até ao dia 28 de fevereiro. Durante estas duas semanas, a PSP irá desenvolver ações destinadas a jovens do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário, entre os 13 aos 18 anos, através do Programa Escola Segura (PES).

Nos últimos cinco anos, a Polícia de Segurança Pública (PSP) recebeu mais de 10.400 denúncias. Em 2022 – ainda que se tenha verificado uma ligeira descida face ao ano anterior -, registaram-se 2109 denúncias. A grande maioria das vítimas são raparigas e mulheres.

Só no ano passado, a PSP reportou 1040 denúncias de situações de violência entre namorados e 1069 entre ex-namorados, apontou a PSP, num comunicado enviado às redações enviado a propósito do Dia dos Namorados, que se celebra esta terça-feira, 14 de fevereiro.