Cura para o cabelo grisalho? Cientistas dizem ter descoberto as razões

Ter o cabelo grisalho e, posteriormente, branco é uma sequência natural do envelhecimento. Porém, uma equipa de investigadores da Escola de Medicina da Universidade de Nova Iorque diz ter já encontrado a causa que promove esta alteração capilar, o que abre caminho para uma possível cura desta realidade

A resposta, após estudo em animais de laboratório, está nos melanócitos – células que produzem melanina, a que se deve a pigmentação da pele, que têm origem na camada basal da pele, a mais profunda da epiderme – e em células-tronco específicas. São estas também que determinam a cor de cabelo. Ora, de acordo com o que foi agora concluído, essas células começam, com o envelhecimento, a deixarem de fornecer o pigmento ao cabelo.

“O nosso estudo aumenta a compreensão de como as células-tronco de melanócitos funcionam para tingir naturalmente o cabelo”, contextualiza o investigador principal desta análise Qi Sun. Por verificar está a replicação do modelo e testagem em humanos deste processo natural e biológico. A confirmar-se, e citando o principal autor do estudo publicado a 19 de abril na Nature Magazine (e que pode ler no original aqui), “os mecanismos recém-descobertos levantam a possibilidade de que o mesmo posicionamento fixo das células-tronco dos melanócitos possa existir em humanos. “Se assim for, estamos diante de um caminho potencial para reverter ou prevenir o envelhecimento do cabelo humano, ajudando as células congestionadas a moverem-se novamente entre os compartimentos do folículo piloso em desenvolvimento”, afirma.

É importante vincar que o caminho por percorrer ainda é longo e não dependem apenas de fatores biológicos. Há fatores ambientais que promovem o aparecimento de cabelos brancos e grisalhos e um dos mais evidentes é o stress, que pode sobrecarregar e alterar mecanismos de funcionamento das células-tronco.