Da arquitetura à moda. Arquiteto Álvaro Siza concebe coleção de gangas para a Salsa

Saída da coleção ‘O Bestiário”, de Álvaro Siza Vieira, as novas peças de roupa denim, que resultam da parceria do reconhecido arquiteto e a marca portuguesa Salsa Jeans, inspiram-se numa coletânea de desenhos de animais que imaginou implementada sobre azulejos a tinta azul (tal como os característicos azulejos portugueses). A reunião agora estreada, e à venda desde 12 de setembro, tem como estrela primordial o burro.

“A coleção é composta por dois jeans (um modelo True de mulher e um Straight de homem), uma camisa unissexo em denim, duas t-shirts (uma de homem e outra de mulher), um hoodie unissexo, um tote bag, um estojo, um necessaire, uma garrafa térmica, uma caneca e um notebook, em que a estrela é sempre o desenho do Burro, quer aplicado nas peças, quer apenas na etiqueta, como acontece com os itens em denim”, refere o comunicado enviado às redações pela marca nacional.

E se os valores das peças da coleção estão entre os 19,95 e os 119 euros, existem também peças de colecionador “limitadas a dez unidades, que estarão à venda na loja online por 279 euros”.

“Esta colaboração é importante porque já desenhei para muitos projetos, mas nunca para roupa. É uma nova experiência, quando me pediram isto sabia que, no fundo, ia dar identidade a estas peças de roupa. Lembrei-me de que o bestiário é uma fonte sem fim de motivos, e, por isso, desenhei alguns para que pudessem ser incorporados nesta coleção”, afirma Álvaro Siza, citado em comunicado.

Para o CEO da Salsa Jeans, Hugo Martins, “a parceria com o arquiteto Álvaro Siza Vieira é, sem dúvida, um motivo de grande orgulho”. O responsável fala numa “coleção que reflete em cada detalhe a arte do arquiteto Siza – nas cores, nos materiais, no corte das peças – através da competência e mestria que nos é reconhecida e que nos permite escolher as técnicas e os acabamentos perfeitos para fazê-lo”. Martins considera que “tal como Siza Vieira, trata-se de uma marca que se inspira nas suas raízes e fundamentos para criar e para se desafiar continuamente”.

A paleta de cores das da coleção Alvaro Siza x Salsa Jeans remete para as tonalidades dos azulejos portugueses “combinando o cru/off-white com o azul-cobalto”, detalha a nota à imprensa.