Damas de copas: mais do que as transparências, a criatividade!

Se os vestidos levados à cerimónia dos Óscares primaram pela elegância e até pela evocação de outras épocas, a festa depois da gala que premeia o melhor do cinema libertou-se e percorreu outros caminhos.

A celebração pós-entrega de prémios que teve lugar na noite de domingo, 12 de março, foi feita com criações bem menos volumosas ou folhosas. As estrelas compareceram com vestidos mais coleantes, recortes, transparentes de forma cirúrgica e com criatividade à mistura.

A lingerie que tem vindo a querer conquistar o espaço público, deixando de ser usada às escondidas, conseguiu aqui uma espécie de elevação e reclamou o seu estatuto não só no material, mas sobretudo na forma e como esta se conjuga com o coordenado.

Seja ou não fã da tendência, saiba que a moda ameaça ganhar força própria e espaço já na próxima época quente. E há margem para dar largas à imaginação. Ora espreite: