Daniela Ruah estreia-se como realizadora de telefilme esta quarta-feira, na RTP1

Não é a primeira experiência da atriz Daniela Ruah atrás das câmaras, já o fez na série NCIS: Los Angeles, mas é uma estreia como realizadora de filmes. Esta quarta-feira, às 21.00 horas, quando se estrear na RTP1 o filme Os Vivos, o Morto e o Peixe Frito, saberá que a direção do mesmo esteve a cargo da atriz que tem vindo a desenvolver a sua carreira nos Estados Unidos da América.

“No dia em que Portugal e Angola se defrontam no Mundial 2006, moçambicanos, angolanos, guineenses, são-tomenses, cabo-verdianos e portugueses juntam-se num festim de cerveja, peixe frito e expectativa. Os mais nervosos são JJ e Mina, que aproveitam o jogo para anunciar à família dela que, apesar de não serem sequer noivos, vão ser pais. Tudo pode correr mal e, por isso, JJ leva consigo um padrinho com a barriga cheia de diamantes…”, lê-se no comunicado da estação pública.

[Fotografia: Divulgação/RTP]

O filme, que integra o conjunto de películas realizadas apenas por mulheres e para a estação pública – Contado por Mulheres – tem como cenário a região de Torres Vedras.

[Fotografia: Divulgação/RTP]

O argumento adaptado por José Pinto Carneiro a partir da obra de Ondjaki conta com atores como Igor Regalla, Soraia Tavares, Daniel Martinho, Mina Andala, Matamba Joaquim, Mauro Hermínio, Nora de Carvalho, Dinarte de Freitas, Cheila Lima e Rosa Villa.