Daniela Ruah estreia-se este domingo na SIC. Recorde os primeiros momentos na TV

Daniela Ruah vai conduzir, a partir desta noite de domingo, 9 de abril, na SIC, o novo concurso. A atriz irá estar à frente do reality show Os Traidores, confrontando-se no horário com O Triângulo, na TVI, conduzido por Cristina Ferreira, e com The Voice Kids, na RTP1.

Mas antes do arranque, reveja os primeiros passos da atriz, mas também apresentadora e realizadora de TV e que completa 40 anos em dezembro deste ano.

Um olhar para uma carreira que já soma duas décadas, grande parte construída também nos Estados Unidos da América a par com Portugal.

Em 2006, nas gravações da novela ‘Dei-te Quase Tudo’ [Fotografia: Arquivo Global Imagens]