Dar sangue: estas são as regras específicas que se aplicam às mulheres

Para dar sangue são precisos cumprir requisitos por parte de quem toma esta opção. E como os corpos não são iguais, é preciso lembrar que homens e mulheres não estão no mesmo patamar e devem, tendo em conta as suas especificidades, conhecer as limitações decorrentes do género.

Por isso, no Dia Nacional do Dador de Sangue, que se assinala esta segunda-feira, 27, fique a conhecer o que deve cumprir caso queira e possa ser solidária.

As mulheres devem respeitar um intervalo maior entre dois momentos de dávida, ou seja, 90 dias. Nos homens, esse tempo é menos dilatado, podendo fazê-lo de 60 em 60 dias. Ora, contas feitas e que podem ser consultadas no Instituto Português do Sangue, eles podem dar sangue quatro vezes num ano, mas elas apenas podem três.

Gravidez e amamentação: impedimentos temporários

Com a gravidez, as mulheres ficam impedidas temporariamente de dar sangue. Mas a especificidade não é apenas esta. A mulher não pode dar sangue até 90 dias após parto normal, 180 após cesariana e quando amamenta e se o parto ocorreu há menos de 12 meses.

Atenção às tatuagens e à maquilhagem definitiva: ambas requerem um intervalo de 12 meses entre a operação e o momento em que se senta para ajudar os outros.

A título geral, só é possível dar sangue 48 horas depois da toma da vacina contra a Gripe e sete dias após os desaparecimentos dos sintomas de uma constipação. Há depois doenças que requerem um período mais alargado de intervalo: para doenças sexualmente transmissíveis e malária é preciso aguardar 12 meses, para herpes labial ou genital, só está apto a dar sangue após desaparecimento total das lesões. É preciso aguardar seis meses após a cura do Herpes Zoster e quatro semanas após a toma da vacina contra a Febre Amarela. Quem contraiu a doença deve aguardar seis meses após recuperação completa (clínica e laboratorial).

Quem se submete à acunpuntura também deve ter cuidados especiais: Se for feita com material descartável, é importante aguardar 24 horas. Mas se for realizada com laser ou sementes, está-se automaticamente apto a dar sangue. Já se não houver informações sobre o material usado, então é importante esperar 24 meses. Já agora, esqueça o álcool. Mas se bebeu, deve aguardar 12 horas.

Ir ao dentista também tem influência: Extração dentária ou tratamento de canal (sujeitos a verificação de medicação) requer uma espera de 7 dias. Uma cirurgia odontológica com anestesia geral obriga a um compasso de quatro semanas. Qualquer procedimento endoscópico como endoscopia digestiva alta, colonoscopia, e, entre outros, rinoscopia exige uma pausa de seis meses.

De acordo com a listagem constante no Instituto Português do Sangue, conheça as especificidades que são necessárias cumprir.

Requisitos básicos

Estar em boas condições de saúde.

Ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos (menores de 18 anos, devem preencher formulário de autorização).

Pesar, no mínimo, 50 kg.

Estar descansado, ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas.

Estar alimentado, evitando gorduras nas 4 horas que antecedem a doação.

Apresentar documento original com foto recente, que permita a identificação do candidato, emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade, Cartão de Identidade de Profissional Liberal, Carteira de Trabalho e Previdência Social).

Impedimentos definitivos