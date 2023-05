Numa cerimónia mais cura e parcimoniosa nos gastos, Carlos III foi coroado este sábado, 6 de maio, diante de uma multidão nas ruas e de famílias reais e altos dignitários mundias.

Uma celebração que começou bem cedo e com protestos anti-monarquia e que foram removidos do percurso ainda antes de Carlos e Camilla chegarem à abadia de Westeminster em Londres.

As famílias reais da Europa e do mundo fizeram-se representar na cerimónia. Veja as imagens.