De chinelo no pé. 31 propostas a partir de 3.50€

Nos dias quentes, os chinelos fazem parte do dia-a-dia. Seja para se deslocar à praia, à piscina, para dar um passeio ou até para ficar por casa. Simples ou estampados, as escolhas também são mais que muitas e algumas delas estão mesmo em promoção.

Frescos e práticos e em vários materiais, as propostas comprometem-se a garantir o conforto dos pés e conferir um ar sofisticado ao look. Além de encontrar opções em couro e camurça, há também em vegan, na possibilidade de querer apostar em calçado sustentável.

Se quiser aproveitar os dias de calor para ir dar um mergulho ou se preferir ficar a descansar no conforto do seu lar, pode usar as clássicas havaianas. No caso de querer ir dar uma volta, pode sempre arriscar em chinelos mais personalizados e cheios de glamour.

Veja abaixo as 31 sugestões selecionadas pela Delas.pt que a vão fazer arrasar em qualquer lado.

Chinelos Slim Glitter da Havaianas, El Corte Inglés, antes 31.95€ agora 14.95€

Chinelos, Paez, 44.90€

Sandálias com alças vegan salva de camurça, Paez, 44.90€

Chinelo de couro e camurça, BirkenStock, 140€

Chinelo feltro de lã, BirkenStock, 70€

Chinelos tiras multicolor verdes, Cortefiel, antes 34.99€ agora 12.99€

Havaianas Slim Glow, Seaside, 21.95€

Chinelos abertos de corda cruzada, Primark, 9€

Chinelos Slim, La Redoute, antes 32.99€ agora 18€

Chinelos de dedo com plataforma plana, H&M, 24.99€

Chinelo, Ericeira Surf & Kate, 40€

Chinelo cruzado com sola BIO, El Corte Inglés, 34.95€

Chinelos, Cortefiel, 25.99€

Chinelo aberto com tira, Benetton, 22.95€

Chinelo, Adidas, 23€

Chinelo Victory of Samothrace, Ancient Greek Sandals, 250€

Chinelo symo de pele genuína, Guess, 110€

Chinelo Alma Blue, Dogma Shoes, 74.90€

Chinelo, Carmen Steffens, 25€

Chinelo, Carmen Steffens, 42€

Chinelo animal print, Benetton, 35.95€

Chinelo raso entrelaçado, Zara, 29.95€

Chinelo, Steve Madden, antes 39.99€ agora 19.90€

Chinelo, Seaside, 22.99€

Chinelos tacões mules, Pull&Bear, 22.99€

Chinelos estampados, Primark, 3.50€

Chinelos Slim Square Glitter, La Redoute, antes 42.99€ agora 35.25€

Chinelos com contas, H&M, 32.99€

Chinelos, Ericeira Surf & Skate, 44.90€

Sandália com correntes rasas, Zilian, 119.90€

Sandália em pele castanha rasas, Zilian, antes 99.90€ agora 69.93€