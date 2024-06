“De coração partido”, Jennifer Lopez cancela digressão

Estava tudo preparado para arrancar a 26 de junho, em Orlando, nos Estados Unidos da América, mas Jennifer Lopez, de 54 anos, decidiu cancelar tudo. A razão invocada pela organização passa por “tirar um tempo para estar com os filhos, familiares e amigos próximos”. “Estou completamente com o coração partido e devastada por vos ter dececionado”, confessa Jennifer Lopez, após ter cancelado a digressão This is me… Live, foi revelado em comunicado.

A decisão surge numa altura em que crescem os rumores de alegada separação do ator Ben Affleck com quem se casou, duas décadas depois de um hiato nesse amor.

A cantora enviou uma mensagem os fãs e deixou uma garantia: “Não faria isto se não achasse que era absolutamente necessário” e “prometo que vou compensar-vos e que estaremos juntos novamente. Amo-vos muito. Até a próxima.” A organização revelou que os bilhetes para os espetáculos vão ser reembolsados.