De designer a manequim. Luis Carvalho desfila na Semana da Moda de Paris

Surpresa! O designer português Luís Carvalho pisou, no fim da tarde de quinta-feira, 18 de janeiro, a passerelle da Semana da Moda de Paris. E se tudo indicava que fosse para apresentar uma coleção sua, o estilista natural de Vizela e rosto incontornável da moda nacional desfilou para francês Louis-Gabriel Nouchi e na coleção masculina para outono -Inverno 2023/24 intitulada American Psycho.

“Obrigada meu amigo por mostrares que podemos ser o que quisermos. E parabéns por mais uma incrível coleção. Adoro-te”, escreveu Luís Carvalho nas suas redes sociais.

Também Nouchi destacou a presença do português e do ator que integra o elenco da série Emily in Paris, Lucas Bravo.

A coleção apresentada compõe-se de fatos, casacos muito compridos e agasalhos inspirados nas silhuetas masculinas dos anos 80 do século passado, misturados com apontamentos ousados. “Como sempre com minhas coleções, procuro desmontar a masculinidade tóxica. O homem tinha que ter o corpo perfeito, a vida perfeita, era obcecado por matar – odiava mulheres, homossexuais, pessoas com corpos diferentes. Ora, isso é completamente o oposto ao que fazemos”, explicou o estilista francês aos jornalistas e após o desfile.