De diplomata russa a pasteleira e vencedora de concurso de culinária na TV do Uruguai

No Uruguai, a diplomata russa Ekaterina Germanovich renunciou, em março de 2022, ao cargo na embaixada russa em Montvidéu e tornou-se pasteleira e mesmo vencedora de um programa televisivo de culinária, o Bake Off Uruguai. A razão? A invasão da Ucrânia por parte da Rússia, em fevereiro desse mesmo ano

“A guerra polarizou muito as cidades, é uma fissura que vai demorar décadas a fechar. Não sei como vai ser consertada. As famílias ficaram desfeitas, separadas”, afirmou em declarações à agência noticiosa AFP.

Ekaterina Germanovich, de 40 anos e natural de Zaporizhzhia descreve a guerra como uma “dor que nunca passará”. Quando nasceu, a ex-diplomata residia numa zona que fazia parte da União Soviética e que passou para território ucraniano. Ela e a família, pais e irmãs, mudar-se-iam para moscovo quando Ekaterina era ainda adolescente. Cresceu bilíngue em ucraniano e russo e passou os verões da infância na Crimeia, tendo família nos dois países. Mas muitos desses laços foram rompidos. “Na Ucrânia, qualquer contacto com pessoas na Rússia é visto como traição, o mesmo do lado russo”, lamenta em declarações à mesma agência noticiosa.

Economista de formação e a falar sete idiomas, a sua vida profissional passava, desde há uma década, por ser diplomata russa no Uruguai, mas tudo mudou no ano passado. “Tive uma carreira muito promissora”, mas “achava impossível continuar representando um governo que está a bombardear meu país”, afirmou. “Perdi minha imparcialidade e a capacidade de representar algo que não partilho”, acrescentou.

Uma vez de saída, Ekaterina Germanovich revela que entrou num estado depressivo, mas que, incentivada por uma amiga, acabaria por se inscreveu no Bake Off Uruguai, concurso de talentos em culinária. Entre os 14 participantes, a antiga diplomata conquistou a vitória a 12 de julho com um clássico bolo de mel ucraniano com doce de leite decorado com morangos e flores.

Agora, grávida do terceiro filho, o segundo com o ex-jogador de futebol camaronês Alain Yomby, a ex-diplomata prepara a abertura de “um cantinho doce” num restaurante de sushi em Montevidéu e sonha em um dia ter sua própria casa de chá. Diz não ter medo, mas não prevê voltar para a Rússia “nos próximos anos”.