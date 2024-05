De volta. 17 anos depois, a dupla Paris Hilton e Nicole Richie em novo ‘reality show’

“Nova era. As amigas de sempre”. Uma forma simples – como noutros tempos – de antecipar o regresso da icónica e milionária dupla norte-americana Paris Hilton, de 43 anos, e Nicole Richie, de 42, aos realities shows que as tornaram estrelas mundialmente conhecidas.

As amigas confirmaram discretamente, nas redes sociais, a chegada de novo formato, mas não avançaram detalhes. Um anúncio que chega quatro dias depois de a revista norte-americana People ter noticiado que a equipa do célebre formato The Simple Life estava reunida, 17 anos depois do fim do programa original.

Agora, a revelação surge num post de Instagram de Paris Hilton mas também da Peacock, plataforma de streaming norte-americana. Uma notícia entretanto já confirmada ao site E!News pela própria distribuidora de conteúdos.

Um regresso que acontece 17 anos depois da última emissão e quatro filhos depois. Nicole é mãe de Harlow, de 16 anos, e Sparrow, de 14. Já Paris Hilton mergulhou no mundo da maternidade há cerca de ano e meio, com Phoenix, repetindo há sete meses com London.