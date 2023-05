De Zurique a Hollywood, fãs choram a morte de Tina Turner

Notas de pesar, despedidas públicas, posts e memórias nas redes sociais, mas também velas e flores à porta da casa de Tina Turner, na Suíça, e em Hollywood, nos EUA, no Walk of Fame. Tina Turner morreu esta quarta-feira, 24 de maio, aos 82 anos, provocando a comoção um pouco por todo o mundo.

Considerada uma das artistas mais famosas do mundo, a rainha do rock, 83, viveu por quase 30 anos numa propriedade de luxo, em Küsnacht, perto de Zurique. Na noite de quarta e nesta quinta, continuam as homenagens à rainha da rock.

Dos Estados Unidos da América também chegam homenagens à artista que renunciou à cidadania norte-americana e que se naturalizou suiça, em 2013. O Walk of Fame tem sido om palco de eleição para colocar flores e prestar homenagem que ficará para sempre na história da cultura e da música do mundo.