Decotes, caudas e cor em Cannes com recorde de mulheres, Depp polémico, assédio e portugueses na corrida

Cannes volta a vestir-se a rigor para mais um festival. A abertura, que teve lugar na terça-feira, 16 de maio, foi feita com vestidos longos, muita cor e decotes ousados e lantejoulas, flores e riscos calculados. Mas já lá vamos.

Antes, é tempo de dar destaque a um certame que se estende até ao fim do mês e que está cheio de contestação e de um novo marco para as mulheres. Dos 21 filmes selecionados para competição oficial do Festival de Cinema de Cannes de 2023, sete são de mulheres – Alice Rohrwacher, Jessica Hausner, Kaouther Ben Hania, Justine Triet, Catherine Breillat, Ramata-Toulaye Sy e Catherine Corsini -, o que corresponde a 1/3 do total na seleção oficial. É um recorde, de facto, mas que revela que ainda há um longo caminho a percorrer.

Olhando para o passado recente, em 2022, foram cinco as mulheres a tentarem o troféu, no ano anterior e em 2019 foram quatro. Desde a primeira edição do festival, em 1964 e até 2018, dos 1727 filmes em competição, só 82 foram realizados por mulheres, ou seja, apenas 5%. Apenas duas mulheres conquistaram a Palma de Ouro até hoje: a neozelandesa Jane Campion em 1993, com O Piano (prémio dividido com o filme Adeus, Minha Concubina), e a francesa Julia Ducournau, em 2021, com Titane.

Em 2023, apesar do recorde no número de mulheres, o festival tem estado sob crítica por ter escolhido o filme protagonizado por Johnny Depp e por apresentar cenas de sexo entre adolescentes, num filme de Catherine Corsini.

Quanto ao primeiro caso, recorde-se que o ator esteve acusado de violência doméstica, a que respondeu com acusação de difamação num julgamento tumultuoso e mediatizado que acabaria por vencer sobre a alegada vítima, a ex-companheira Amber Heard. No cinema, Depp, de 59 anos, surge de peruca e sotaque francês na pele de rei Luís XV em Jeannedu Barry; Na vida real, o ator tem recebido o apoio da organização e o carinho dos fãs, mas também o repúdio assinado por mais de cem profissionais franceses.

Quanto ao segundo caso, O Retorno de Catherine Corsini, Cannes foi criticada por ter incluído na seleção de filmes o da realizadora francesa acusada de assédio nas filmagens e pela presença de uma atriz de 15 anos numa cena de sexo. Em comunicado, Corsini e a produtora Elisabeth Perez garantiram que os adolescentes estavam vestidos e apenas foram filmados os rostos. Não houve toque ou contacto inapropriado entre eles”, afirmaram.

Um coletivo de 123 trabalhadores do setor do cinema francês condena as escolhas da organização do certame da sétima arte e acusam-na de estender “a passadeira vermelha a homens e mulheres agressores, o Festival envia a mensagem de que no nosso país podemos continuar a exercer a violência com total impunidade”.

José Condessa, Leonor Silveira e Portugal no ecrã gigante

O ator português José Condessa integra a nova curta western do realizador Pedro Almodóvar e com Pedro Pascal e Ethan Hawke, em Estranha Forma de Vida.

Já sobre realização, o filme As Filhas do Fogo de Pedro Costa integra o festival, bem como outras películas portuguesas em programações paralelas. Na Quinzena de Cineastas, Filipa Reis e João Miller Guerra vão estrear a segunda longa-metragem de ficção de ambos, Légua, e vai assinalar-se os 30 anos da estreia de Vale Abraão, de Manoel de Oliveira, com as presenças da atriz Leonor Silveira e do produtor Paulo Branco.

Também nesta programação, na iniciativa “La Factory des Cinéastes”, estarão em foco quatro curtas-metragens, coproduzidas pela Bando à Parte com jovens estruturas, técnicos e realizadores do norte de Portugal. Corpos Cintilantes, uma primeira obra da realizadora Inês Teixeira sobre a adolescência, está integrada na competição de curtas-metragens da Semana da Crítica.

O júri da competição oficial é presidido pelo realizador sueco Ruben Ostlund. O ator Michael Douglas receberá um prémio de carreira e o ator Harrison Ford será homenageado com a estreia de “Indiana Jones e o Marcador do Destino”, dirigido por James Mangold.

Glamour e ousadia até 27 de maio

Se o arranque foi feito de caudas e decotes ousados, com a aposta em cores fortes, espera-se que o festival de Cannes continue a ditar tendências.

