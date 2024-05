delasexplica: o que é uma Cabala

Junho de 2017, comunicado do Benfica: O assunto prendia-se com as contratações de serviços de bruxaria na Guiné-Bissau a troco de resultados desportivos por parte do Clube da Luz e denunciadas pelo Futebol Clube do Porto. Em resposta à revelação, Benfica emitiu um comunicado e falou de “cabala”. "A ser verdade e a confirmar-se o episódio descrito e assumido de viva voz é mais um elemento que prova de forma inequívoca, o grau zero de credibilidade de quem tem sido o porta-voz de toda esta 'cabala', construída com base em sucessivos crimes e práticas ilícitas, típicas de um 'submundo' que se considera acima da lei e das regras de um estado de direito”, lia-se no documento. [Fotografia: Global Imagens]