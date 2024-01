Depois de Britney, Selena Gomez pensa sair da música? “Estou cansada”

Cantar e representar sempre caminharam mais ou menos lado a lado no percurso de Selena Gomez. Porém, a também empresária admite a possibilidade de escolher as câmaras em vez dos grandes palcos da música.

Mais um nome da indústria musical a revelar – depois de Britney Spears o ter feito na rede social Instagram – que talvez a carreira, construída em palco, possa ser feita de outra maneira. “Quanto mais velha fico, mais me apetece pensar que gostaria de encontrar algo para me decidir. Sinto que tenho mais um álbum dentro de mim, mas provavelmente escolheria representar”, afirmou em entrevista ao podcast SmartLess, apresentado por Jason Bateman, Sean Hayes e Will Arnett.

A cantora e empresária de sucesso na indústria da beleza, com a marca Rare Beauty, afirmou “querer descansar”. “Estou cansada”, acrescentou Gomez, que se prepara para integrar a quarta temporada de Homicídios ao Domicílio, série da Disney+.

Na mesma conversa, Gomez referiu que sempre desejou ser atriz, mais até do que cantora, mas foi a passagem pela Disney que a levou para esta segunda valência. “Queria ser atriz, nunca tive a intenção de ser cantora a tempo inteiro, mas aparentemente este hobby transformou-se noutra coisa”, detalhou, acrescentando mesmo: “Não me considero a melhor cantora, mas sei contar histórias e adoro poder fazer músicas.”