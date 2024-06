Depois de Charlize Theron, Rihanna é a musa de J’adore

“Estou particularmente emocionada por me juntar a esta aventura e trazer o meu universo, a minha história e as minhas raízes, a minha criatividade e a minha própria feminilidade”. A frase é da cantora Rihanna, de 36 anos, que passa a ser o novo rosto do perfume J’Adore, da icónica cada de luxo francesa Dior.

Em comunicado, a marca diz que esta aposta na também empresária do mundo da beleza – com a sua marca Fenty – se trata de uma “escolha arrojada que confirma a viragem mais inclusiva e o vento de modernidade soprado na imagem da marca nos últimos anos”, apontando para setembro a data de libertação da nova campanha da fragrância.

Esta escolha sucede à atriz sul-africana Charlize Theron, que assinava a imagem do perfume desde 2004 e que agora passa a ser o rosto de cuidados de pele e das joias da marca de luxo.