Depois de Sónia, também Bárbara Guimarães foi expulsa por comer na área VIP. Rock in Rio pede desculpa

Ambas estavam em serviço na área VIP – cuja alimentação está reservada a famosos – em serviço para os canais SIC. Contudo, quer Sónia Tavares, quer Bárbara Guimarães precisaram de se alimentar, mas acabaram expulsas da tenda por o fazerem.

A vocalista dos The Gift revelou isto mesmo no domingo à noite e Bárbara Guimarães fê-lo já nesta segunda, 17.

Em comunicado emitido quase um dia depois, o Rock in Rio garante que não houve qualquer agressão às apresentadoras por parte dos seguranças, mas pede desculpa pelo sucedido. “A organização do evento lamenta o excesso de rigor e falta de sensibilidade da equipa na abordagem a Sónia Tavares e Bárbara Guimarães, e apresenta um pedido de desculpas pelo desconforto causado às comentadoras“, refere a nota da organização.

Explica ainda que a “regra padrão do festival, que todos os profissionais credenciados e em serviço (cerca de 750 por dia) sigam procedimentos próprios, nomeadamente no que respeita a catering, acessos, entre outros. No caso específico da Área VIP, localizada no interior do recinto, por se tratar de um espaço limitado, a regra partilhada e acordada com todos os parceiros do festival é que os profissionais que ali se encontrem em serviço não terão acesso às mesmas comodidades que o público portador de bilhete pago e convidados deste espaço”, justifica a organização.