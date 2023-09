Depois do peso, o decote. Comentários de Marcelo geram polémica e crítica

Esta sexta-feira, 15 de setembro, Marcelo Rebelo de Sousa esteve num dos bairros canadianos com com maior presença portuguesa. Durante a visita, acompanhada e transmitida pela RTP, o Presidente da República conversou com duas mulheres – mãe e filha – e elogia a segunda, comentando o decote e deixando um conselho para o risco de gripe.

Uma atitude que está a provocar indignação nas redes sociais devido ao papel que um presidente deve ter.

Na rede social X (antigo Twiiter), as reações têm-se multiplicado. A deputada socialista Isabel Moreira sublinha que “o sexismo dá cabo de nós, não tem piada”, quer “pedido de desculpa” e vinca que “a noção explica-se . Estamos em 2023. Não se trata uma mulher que não se conhece por tu fazendo uma “piada” sobre o seu peso. Não se faz uma “piada” sobre um decote. Quem ainda não percebeu isto e é PR, aprenda. E peça desculpas”.

A noção explica – se . Estamos em 2023. Não se trata uma mulher que não se conhece por tu fazendo uma “piada” sobre o seu peso. Não se faz uma “piada” sobre um decote . Quem ainda não percebeu isto e é PR, aprenda . E peça desculpas . O sexismo dá cabo de nós. Não tem piada . — Isabel Moreira (@IsabelLMMoreira) September 15, 2023

A economista Susana Peralta também criticou o momento pela ironia:

Passa a vida em tronco nu mas não pode ver um decote. — Susana Peralta (@speraltalisboa) September 15, 2023

Recorde-se que, já no fim de semana passado, no Alentejo, o Presidente Marcelo ofereceu uma cadeira a uma cidadã para depois lhe dizer: “A cadeira aguenta?”.

O episódio insólito veio a público no programa de humor conduzido por Ricardo Araújo Pereira, na SIC, Isto é Gozar Com Quem Trabalha.

Especialistas em protocolo e em análise comportamental criticam atitude do presidente da República e falam em “fase de deslumbramento” e “incontinência comportamental”.

Para João Micael, presidente da Academia de Protocolo e da Matriz Portuguesa – Associação para o Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento – falava, sobre esse episódio no Alentejo, de “incontinência comportamental”. “Neste caso, então, não se diz a ninguém, sobretudo por se tratar de um comentário sobre uma condição física”, diz, referindo-se à questão do peso.

João Micael crê que o gesto “não tenha sido feito com malícia”, mas lembra que é “desadequada ao cargo que Marcelo Rebelo de Sousa ocupa”.

Para o profiler Alexandre Monteiro, Marcelo Rebelo de Sousa está “numa fase de deslumbramento”.