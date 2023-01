Descubra algumas das tendências de spa e bem-estar para 2023

O primeiro mês do ano está perto do fim e se com ele veio o stress. Por isso, nada melhor do que ficar a par das melhores tendências de spa e bem-estar para os restantes meses de 2023.

Relaxar é algo fundamental para que consigamos manter um bom equilíbrio e saúde mental e se este puder ser atingido num spa, melhor ainda.

Uma das tendências que deve ter em vista em 2023 passa pelas massagens de cura com cristais. Esta é uma forma de terapia que envolve a colocação de vários minerais e cristais ao redor do corpo durante a sessão.

Ou seja, a técnica da massagem não é diferente da forma padrão, porém esta destaca-se pelo ambiente em que é conduzida.

Também os tratamentos faciais de drenagem linfática estão entre os favoritos para 2023. Este é um tipo de massagem que auxilia o sistema linfático do corpo a drenar o excesso de água e toxinas para os gânglios linfáticos nas axilas, pescoço e virilha. Os seus benefícios podem incluir o melhoramento da circulação e a redução do inchaço nas áreas em que a massagem foi aplicada.

Quando é usada na face pode ajuda a reduzir o inchaço e a melhorar a definição facial.

Os banhos de som são outra tendência que integra esta lista. Este é um tratamento que utiliza o som para estimular o sistema nervoso parassimpático e reduzir o stress e a ansiedade.

Saunas de sal também devem estar no radar. Estas são uma boa alternativa para quem aprecia fazer sauna mas lida mal com o calor. Um sauna de sal é uma sala na qual usam blocos de sal dos Himalaias para criar uma atmosfera única.