Desde a maquilhagem à ‘nail art’, estas são as tendências da beleza para 2023

Um novo ano está a chegar e, com ele, as novas tendências do mundo da beleza. Desde maquilhagem, nail art e cabelo, tudo muda com a chegada de 2023.

A nail art tem evoluído bastante nos últimos tempos e, como tal, não podia faltar uma nova revolução na manicure para 2023. Desta forma, as jóias de unhas parecem juntar-se a esta lista de tendências, desde as mais extravagantes às mais minimalistas.

Se as sobrancelhas já foram bem vincadas e de um tom bem definido, no ano que se avizinha ficarão tendencialmente descoloradas independentemente da tez ou densidade.

Também o glitter promete estar em alta no próximo ano e em todas as suas formas. Desde as pálpebras, ao delineador, ao canto interno do olho ou nas sobrancelhas, brilho não faltará na maquilhagem durante 2023.

Cor parece ser uma das palavras de ordem para 2023 no que diz respeito à maquilhagem. Aplicar um toque de tonalidade na cavidade dos olhos será uma boa opção para realçar a maquilhem. Aposte no amarelo, no azul, verde, laranja, vermelho, e em outras cores para causar sensação.

O cabelo natural com um aspeto meio despenteado também se junta às tendências. Ao que tudo indica, as micro franjas serão protagonistas dos penteados no próximo ano.