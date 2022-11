Desejo sexual muda com o avançar da idade e estudo explica como

Apesar de estudos anteriores afirmarem que o desejo vai diminuindo com o passar do anos, no entanto, as suposições da sobre a idade específica em que isso acontece diferem.

Efeitos da idade no desejo sexual didático e solitário de mulheres e homens é um estudo assinado por Larissa L. Wieczorek, Meredith Chivers, Monica A. Koehn, Lisa M. DeBruine e Benedict C. Jones, e que pretende entender como o líbido e o prazer vão mudando com a progressão da vida.

Uma pesquisa online recente quis explorar este tema e descobriu que entre os 30 e 40 anos o desejo sexual e maior, tanto em homens como em mulheres. Já nos entrevistados acima de 60 anos foi visível uma diminuição, com os homens a manifestarem mais do que as mulheres.

De notar ainda que o desejo sexual pode ser didático, desejo de interação com um parceiro, ou solitário, desejo de atividade sexual solitária como a masturbação.

Para este estudo, as pesquisadoras analisaram uma parte dos dados de uma pesquisa online sobre atitudes sociais e personalidades para examinar a relação entre o desejo sexual, idade, masculinidade e atratividade. A amostra do estudo, publicado nos Arquivos de Comportamento Sexual, era constituída por 8150 participantes com idades compreendidas entre os 15 e 80 anos. Contudo, a maioria eram jovens recrutados nas redes sociais no período de 11 anos, entre 2007 e 2018. Dos inquiridos, a a maioria (67.88%) eram mulheres e 72.17% afirmou ser heterossexual.

Nesta pesquisa foram analisadas questões de autoavaliação de dois tipos de desejo sexual didático, ou seja, em relação ao parceiro, a uma pessoa atraente e a si próprio. Foi ainda feita uma avaliação geral do desejo sexual e autoavaliações da masculinidade, atratividade e saúde.

Os resultados da pesquisa revelam que a associação entre idade e desejo sexual não é assim tão direta.

Este estudo destaca algumas diferenças importantes entre os tipos de desejo sexual, contudo, foi possível observar que o “desenho transversal do estudo não pode abordar os efeitos da idade no desejo sexual”, uma vez que “os efeitos encontrados no estudo podem refletir que os participantes de meia-idade mostram maior desejo sexual do que os nascidos antes ou depois, independente da idade“.

Outro resultado prova que as diferenças individuais são bastante pronunciadas. O desejo por uma pessoa atraente foi menor apenas em participantes com mais de 60 anos, o mesmo aconteceu com o desejo sexual pelo parceiro para as mulheres.

Já no sexo masculino, o desejo sexual médio pelo parceiro foi estável em todas as faixas etárias. No que ao desejo sexual solitário diz respeito, mostrou-se mais estável nos homens que nas mulheres. Contudo, as diferenças individuais no desejo sexual aumentam em participantes acima dos 60 anos, com relatos apenas de uma ligeira diminuição ou até um aumento e outros relatam um grande diminuição.