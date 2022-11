Designer Raf Simons fecha influente marca de roupa ao fim de 27 anos

Pôs a moda a antecipar o 11 de setembro em dois meses ao colocar modelos de rosto coberto com tochas a arder, evocando a escalada de terror que se sentia à data. Imprimiu a polémica obra de Robert Mapplethorpe numa coleção, em 2016, e dois anos depois, chocou o setor por colocar as irmãs it-girls Kardashians-Jenners como rostos da campanha de peças íntimas da Calvin Klein.

Durante 27 anos, o estilista belga Raf Simons trouxe a contracultura, o punk, new wave, a eletrónica, a provocação e a atualidade para dentro da moda, contando sempre com um lugar de absoluto destaques nas mais célebres galas e passerelles. Um império criado na criatividade e no desafio de convenções que chega, como foi sempre hábito nas suas coleções, com surpresa. Mas as razões ainda não foram avançadas.

Nesta segunda-feira à noite, 21 de novembro, Simons partilhou o fim da marca numa curta nota no Instagram, anunciando que a coleção primavera-verão 2023 era e é, afinal, a última. “Faltam-me as palavras para partilhar o quanto estou orgulhoso de tudo o que conquistámos”, escreveu.

E o designer prosseguiu: “Estou grato pelo incrível apoio da minha equipa, dos meus colaboradores, da imprensa e clientes, dos meus amigos e familiares, dos nossos fãs dedicados e dos seguidores leais. Obrigado a todos por acreditarem na nossa visão e por acreditarem em mim.”

No site, o adeus não podia ser mais icónico, sendo assinalado com imagens de beijos e o anúncio de ‘fechado’.

Raf Simons, nascido em 1968, filho de um guarda-noturno e de uma empregada doméstica, começou a dar nas vistas em 1995, quando lançou a marca de moda masculina inspirada na cultura jovem.

Foi, mais tarde, diretor criativo de marcas de luxo como Christian Dior e Calvin Klein, tendo este último valido as nomeações para Designer de Moda Masculina e Feminina do Ano pelo Council of Fashion Designers of America, em 2017, e para Designer do Ano pelo British Fashion Council.

Em abril de 2020 assumiu a codireção criativa na Prada ao lado de Miuccia Prada, cargo que ainda mantém.