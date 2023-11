Desmaquilhantes à prova de ‘make up’ carregada e a partir de menos de 2 euros

Quem nunca desistiu de uma limpeza de rosto e de olhos após uma noitada de diversão que atire a primeira pedra. Na verdade, retirar a maquilhagem pode ser um processo um pouco mais demorado, sobretudo quando está mais carregada, obrigando a cuidados redobrados e a movimentos repetidos.

Sabe-se que é importante usar vários discos de limpeza, existindo as versões reutilizáveis e laváveis mais amigas do ambiente, e de ir removendo todos os produtos de forma insistente, mas de forma suave.

Uma vez que parte dos produtos de maquilhagem se apresenta como resistente à água, o esforço de remoção será, claro, maior. O mais provável é acordar na manhã seguinte ainda com marcas na cara e reminiscências da noite bem passada, a precisar de retomar os cuidados de limpeza.

Por isso e para garantir que deixa a pele bem limpa, mesmo em tempo de excessos, veja uma longa de lista de desmaquilhantes que a podem ajudar na tarefa. Deixamos, porém, uma recomendação: todos os produtos devem ser escolhidos tendo em conta o tipo de pele que tem.

Milky oil Cleaner, Byoma, Sephora, 16.99€0101

Crème Nettoyante aux Glycolipides, The Ordinary, Sephora, 13.99€

Desmaquilhante bifasico olhos lábios, Dior, Perfumes & Companhia, 34.16€

Desmaquilhante Cosmia Para Olhos Sensíveis Com Vitamina B5, Auchan, 1.89€

Desmaquilhante de Rosto Galateis Douceur, Lancôme, El Corte Inglés, 65.70€

Desmaquilhante Helena Rubenstein, Perfumes & Companhia, 39.16€

Desmaquilhante Olhos Bifasico, Sensilis, Auchan, 14.45€

Desmaquilhante Olhos les Essentiels, Avene, na Wells, 12.97€

Baume démaquillant fondant, Sephora, 14.99€

Cleansing Balm, Rituals, 14.90€

MAKE B. Desmaquilhante Bifásico 4 em 1, Boticário, 14.99€

Camomile Sumptuous Makeup Cleansing Butter, The Body Shop, 18€

Gel Nettoyant Démaquillant, Eisenberg, Perfumes e Companhia, 33.07€

Silky Passion Cleansing Oil, Freshly Cosmetics, 18.95€

Barra de limpeza Naturally clean emulsão desmaquilhante, Nívea, Pingo Doce, 7.49€

Água Micelar Bifásica Micellair Profissional, Nivea, Mifarma, 5.30€

Desmaquilhante para Olhos Bifásico, Cien, Lidl

Gentle bi-Phase Remover, Douglas cCllection, Douglas, 3.95€

Gentle Cleanser Creme Limpeza, SkinCeuticals, A Tua Farmacia, 28.85€

Huile tres Demaquillante, Clarins, Douglas, 25.40€

Kombucha Cleansing Treatment, Sephora, 45.99€

Leite amêndoa Desmaquilhante Vinoclean, Caudalie, Wells, 10.90€

LLeite desmaquilhante rosto, Benamor, Perfumes & Companhia, 15.90€

Leite micelar Desmaquilhante Collistar, Sephora, 27.99€

Leite Uriage Desmaquilhante, Auchan, 14.67€

Loção La Roche Posay Physio Desmaquilhante, Auchan, 13.40€

Óleo de Limpeza Facial, Isdinceutics, Wells, 30.88€

Óleo Desmaquilhante Abeille Royal, Guerlain, El Corte Inglés, 64.10€

Óleo Desmaquilhante Hyper Real Fresh Canvas, M-A-C, El Corte Inglés,58€

SENSIFINE Dermo-Nettoyant, SVR,17.30€

Take it away remover Estée Lauder, Douglas, 28.60€

Take The Day Off, Clinique, Sephora, 39.99€