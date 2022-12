Desprezo, críticas e mais dois comportamentos que acabam com a relação

Todos nós discutimos de tempos a tempos, mas a forma como sempre discutimos é que parece determinar se os nossos relacionamentos amorosos estão para durar.

Joga sempre na defensiva quando discute com a pessoa com quem partilha uma relação? Sente desprezo ou está constantemente a criticar o seu companheiro? A verdade é que os psicólogos dizem que é fácil de prever na forma como discutimos se estamos ou não perto do divórcio. E os comportamentos anteriores podem mesmo significar que o casal está perto da rotura.

Quando os especialistas John Gottman e a sua mulher Julie Schwartz Gottman, fundadores do The Gottman Relationship Institute, nos EUA, e autores do livro ‘Porque resultam ou falham os casamentos’, observaram diferentes tipos de comportamento durante as discussões de casais, e cruzaram esta informação com questionários sobre a satisfação no relacionamento, conseguiram prever com 93% de precisão se a relação iria ou não sobreviver a longo prazo. Os investigadores puderam assim concluir que o desprezo, as críticas, a oposição e os comportamentos defensivos poderiam ser considerados os “quatro cavaleiros” do fim do relacionamento.

A parte boa que indica este estudo é que os comportamentos são mutáveis. Ou seja, quem identificar que estes sinais estão presentes no seu relacionamento, pode tentar reverter o fim anunciado.