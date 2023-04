Dez destinos para viajar com amigos, quando não tem muito dinheiro

Viajar com amigos é uma experiência que todos deviam cumprir, mas nem sempre há possibilidade financeira para isso acontecer. Com as candidaturas aos clássicos interrails pela Europa – para maiores de 18 anos – já fechadas, resta esperar pelo próximo outono para tentar a sorte.

Porém, enquanto este momento não chega, veja as opções que existem para passear com os amigos e conhecer culturas diferentes sem ter de exceder o orçamento familiar. Para tal, a Delas.pt reuniu uma lista de destinos para viajar com amigos quando é jovem e não tem dinheiro para grandes folias.

Bangkok, Tailândia

A cidade é servida de imensos transportes, sítios onde comer e diversas atrações turísticas, como o templo budista Wat Pro.

Os voos para Bangkok começam nos 316 euros para ida, com partida de Lisboa, mas encontra alojamento a 30€ por noite para duas pessoas.

Além de Bangkok, que é a capital, Tailândia está recheada de ilhas BBB (boas, baratas e bonitas), com água cristalina e quente, onde pode aproveitar os fins de tarde com as amigas sem se preocupar em gastar todas as poupanças.

Praga, República Checa

Uma cidade antiga onde a história prevalece. Os monumentos, o povo acolhedor e a comida tradicional apaixonam todos que por lá passam.

Desfrute de um jogo de hóquei na O2 Arena, dê um passeio pela Praça Wenceslas e aprecie o pôr do sol no miradouro do Castelo de Praga.

Os voos de ida, com partida de Lisboa, começam nos 42€ e vão alterando consoante a época. Quanto a estadia, vai depender do tipo de alojamento que procure, mas os preços começam nos 51€ por noite para duas pessoas.

Ksamil, Albânia

Este país, localizado nos Balcãs, tem vindo a ser descoberto pelos turistas, mas ainda não é muito falado pelos média. Além de uma capital deslumbrante – Tirana – a Albânia tem uma Riviera de sonho – Vlorë , Sarandë, Durrës e Ksamil – as praias de água cristalina e areia branca não deixam ninguém indiferente.

O destaque vai para a última, um local onde predominam as esplanadas, o mar difunde-se com a areia e os custos são baixos.

Para chegar às “Maldivas europeias”, Ksamil, pode apanhar um autocarro no aeroporto de Tirana ou um barco a partir de Corfu, na Grécia. Os voos de Lisboa para Tirana começam nos 63€ e o alojamento vai depender da zona onde queira ficar hospedada na Albânia.

Roma, Itália

Se o filme “Comer, Orar e Amar”, protagonizado por Julia Roberts e Javier Bardem, não tivesse sido gravado numa pizzaria em Nápoles, quase que podia ter sido em Roma.

Uma cidade com mil encantos, onde Júlio César pronunciado a célebre frase “Veni, Vidi, Vici” [Vim, Vi, Venci], rodeada de pessoas que falam alto, que se expressam com as mãos e são extremamente acolhedoras.

Perca-se nas ruelas, desfrute de uma refeição no “Carlos Menta”, em Trastevere, e aproveite para visitar o Coliseu – não se vai arrepender, é monumental.

Os voos para Roma começam nos 28€, só ida com partida de Lisboa, e encontra vários alojamentos a menos 100€ por noite para duas pessoas.

Istambul, Turquia

Metade na Europa, metade na Ásia – assim é a grande cidade de Istambul, na Turquia. A zona mais antiga da cidade é fruto das variadíssimas culturas que por lá já passaram.

Em contrapartida, a outra parte da cidade é grandiosa, predominam os arranha-céus, as marcas de luxo nas largas avenidas e o divertimento noturno.

Viajar para Istambul é, então, ter o melhor dos dois mundos. A história, por um lado, e o modernismo, por outro.

Se tiver tempo, pode aproveitar para conhecer a Capadócia, local conhecido pelas viagens de balão de ar quente, mas deverá reservar algumas horas para a viagem.

Encontra voos de Lisboa para Istambul a 100€, quanto ao hotel pode reservar por 57€ uma noite para duas pessoas. Já agora, não perca a oportunidade de tomar um banho turco como cumpre a tradição.

Madrid, Espanha

Visitar os nossos “hermanos” é sempre uma boa opção. Há várias cidades em Espanha que pode visitar sem gastar muito dinheiro, mas porque não começar pela capital?

A cidade não tem praia, mas tem calor. Se for no verão, prepare-se para as altas temperaturas. Ainda assim, a melhor época para ir dar uma escapada a Madrid é o Outono ou a Primavera.

Ver o pôr do sol no Templo de Debod, visitar os cenários da série “La Casa de Papel”, passear no Parque do Retiro e relaxar na Plaza Mayor são algumas das atividades que pode fazer de forma gratuita.

Os museus, Reína Sofia e Prado, e o Palácio Real de Madrid têm alguns horários onde a entrada é, também, gratuita.

Para Madrid, há voos de ida a 20€, com partida de Lisboa, e um alojamento no centro da cidade ronda os 100€ por noite para duas pessoas.

Valeta, Malta

Banhada pelo mar mediterrâneo, Valeta é a pequena capital da ilha de Malta. Aqui encontra várias atividades para fazer mas, se preferir descansar na praia, o melhor é ir até Comino.

Conhecida pelos inúmeros museus, palácios e grandiosas igrejas, o destaque de Valeta vai para a Igreja de São João.

Os voos para Valeta custam 50€, apenas ida com partida de Lisboa, e encontra alojamento 80€ por noite para duas pessoas.

Fez, Marrocos

Para uma escapadela cultural, aconselhamos Fez, no nordeste de Marrocos. Conhecida pela medina, local onde se concentra o comércio, as escolas e algumas sinagogas.

Aqui pode deliciar-se com os acessórios, as vestimentas e, até mesmo, as tradicionais tatuagens de henna. Se for com um grupo de amigas, prepare-se para perder algum tempo na medina.

Além de Fez, pode visitar outras cidades de Marrocos: Marraquexe, Agadir, Casablanca, Rabat, entre outras.

Encontra voos para Fez a 40€ ida, com partida de Lisboa. Para alojamento, o melhor é reservar um riad [espécie de hotel em Marrocos] e encontra várias opções a 80€ por noite para duas pessoas.

Maiorca, Ilhas Baleares

Se o que procura é festa e diversão noturna, o melhor é ir até à zona de Magaluf. Recheada de bares, discotecas e entretenimento, Magaluf é a escolha imediata da grande maioria dos jovens.

Porém, se o intuito das férias é descansar, aconselhamos a zona norte da ilha, Alcúdia, Port de Sóller, Can Picafort, entre outros.

Os voos de ida para Maiorca, com partida de Lisboa, começam nos 27€. O preço do alojamento vai depender da zona escolhida da ilha. No aeroporto, encontra vários serviços de shuttle partilhado que passam por todos os cantos de Palma.

Madeira, Portugal

Era impossível não referirmos a Madeira. Perto do continente, onde nunca iremos ter problemas de comunicação, uma vez que o idioma é o mesmo [e o país também], e com uma gastronomia de “chorar por mais”.

As famosas lapas e os encantos naturais, como o Pico do Arieiro, a Ponta de São Lourenço e a Cascata dos Anjos, são pontos quase obrigatórios.

Se não gostar de sossego, este não é o destino indicado. Mas, se pretender passar tempo de qualidade com amigos, sem grande agitação, tem mesmo de rumar até ao arquipélago.

Para se movimentar na Madeira, é aconselhável alugar carro. Os voos de ida, com partida de Lisboa, têm o custo de 25€, e encontra hotéis a 100€ para duas pessoas por noite.

Faça as malas, agarre nos amigos e vá até ao aeroporto. Não precisa de um fortuna para criar memórias, precisa de boa companhia e alguma paciência para procurar os melhores negócios e oportunidades.