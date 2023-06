Dias mais quentes e secos. O que alterar na rotina de pele?

Daqui a uma semana e meia, entramos numa das estações do ano mais aclamada por muitos: o verão. Dias mais longos, temperaturas mais altas e sol a brilhar e aquecer a sério por horas.

Com o clima mais quente e radiação solar mais intensa, há, contudo, cuidados que devem ser cumpridos religiosamente. A alimentação, por exemplo, é um aspeto a ter em conta, uma vez que temos de nos manter mais hidratados. E não é só. A pele, o maior órgão do nosso corpo, merece uma atenção especial.

Entre o verão e o inverno, deve-se fazer uma alteração na rotina de cuidados com a pele? A resposta é inequívoca: sim! Não há a necessidade de uma mudança completa do processo, mas as adaptações são necessárias. Há, por conseguinte, dois pontos a reforçar na época estival: proteção solar e hidratação.

A utilização de protetores solares é muito importante durante todo o ano, tanto no verão como no inverno, quando sai ou fica por casa. E, já que as temperaturas sobem e ficam secas, uma camada reforçada de hidratação é necessária.

Começando por de manhã, faça a sua rotina normal. Faz a lavagem da pele com o produto a gosto. Depois, ao passar um hidratante, o mais indicado é procurar um produto que seja mais leve como, por exemplo, os séruns recheados de antioxidantes, principalmente a vitamina C. Esse ingrediente é o que atua na defesa da pele e neutraliza o que causa danos às células.

Hidratação feita, o passo seguinte é a proteção solar. Procure os produtos com maior fator de proteção solar (FPS) e que tenha proteção suficiente contra as radiações solares, luzes invisíveis e infravermelhos.

Para fechar o dia, a rotina também se mantém. Apenas altere o fator de hidratação, com um sérum, utilizando o mesmo de manhã, com antioxidantes, leves e frescos para o verão.

Um aspeto a denotar: o facto de ser verão e estar o tempo mais quente ou seco não significa que tem de higienizar a pele mais vezes. O indicado é duas vezes ao dia, mantendo-se no verão e no inverno. O excesso de limpeza pode secar a pele, fragilizá-la e provocar irritação.

Agora que já sabe o que deve fazer, a Delas.pt reuniu alguns produtos para uma rotina de pele mais segura e mais fresca.

