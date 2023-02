Dicas e truques para aprender a lavar o rosto de forma correta

De acordo com especialistas e para limpeza profunda da cara, deve ter em atenção o tempo através do qual deixa que os produtos atuem. De forma a que estes sejam eficazes, eles precisam de estar na pela por cerca de 30 a 60 segundos.

Deve ainda ter em conta a quantidade de maquilhagem que está a usar na hora de deixar atuar os produtos. Se estiver a usar uma maior quantidade de make up, deve precisar dos 60 segundos completos para a remover.

Se estiver a usar um produto de limpeza pela manhã, por exemplo, e sem qualquer tipo de maquilhagem, 30 segundos costuma ser suficiente.

Recorde-se ainda que, se está a utilizar algum produto de limpeza receitado pelo médico de forma a tratar problemas como a acne, deve deixar em contacto com a pele o tempo suficiente para que os ingredientes tenham efeito.

Uma dica que deve ter em conta também é a utilização de água morna para lavar o rosto. Deve também escolher o produto mais adequado para o seu tipo de pele, ou seja, se tem a pele mais seca, opte por algo mais hidratante, se a pele é oleosa, um produto em espuma também pode ser uma solução, entre outros.

Não esfregue a sua pele com demasiado vigor, pois pode causar alguma rutura, lesão ou irritação. Utilize antes as pontas dos dedos limpas sobre panos, as esponjas ou as escovas que podem ser mais agressivas.

De seguida, deve limpar a pele com uma toalha limpa e macia. Aplique ainda um hidratante na pele húmida para evitar que a pele fique seca.