Dieta mediterrânica pode evitar morte prematura em mulheres, diz estudo

Menos doenças coronárias, menos risco de derrames ou morte por outra qualquer causa. Estes são alguns dos resultados de um estudo sobre a dieta mediterrânica e levado a cabo junto de mulheres. Segundo a equipa de investigadores australiana, este menu alicerçado em grãos integrais, vegetais, frutas, legumes, nozes, peixe e azeite traz benefícios para a saúde do sexo feminino.

Para chegarem a estas conclusões, os investigadores correlacionaram 16 estudos e relatórios publicados entre 2003 e 2021 sobre o impacto da dieta mediterrânica na saúde feminina e no risco de morte. Análises que tiveram lugar sobretudo nos Estados Unidos da América e Europa e que somaram 700 mil mulheres, com mais de 18 anos, e numa monitorização da saúde cardiovascular ao longo de, em média, 12,5 anos.

Ao detalhe, a equipa liderada pela cardiologista Sarah Zaman, da Faculdade de Medicina da Universidade de Sydney, Austrália, concluiu que seguir aquela dieta reduziu em quase ¼ (24%) as doenças cardiovasculares nas mulheres, cortou em 23% a probabilidade de morte independentemente da causa e fez cair em 25% o risco de doença cardíaca coronária. Por detalhar está, para já, a razão pela qual esta dieta é particularmente benéfica para as mulheres e que consiste no corte de gorduras saturadas. “Os mecanismos que explicam o efeito específico do sexo da dieta mediterrânea em [doenças cardiovasculares] e na morte permanecem por explicar”, refere a investigadora principal em comunicado.

“Fatores de risco cardiovasculares específicos para mulheres, incluindo menopausa prematura, pré-eclâmpsia e diabetes gestacional, ou fatores de risco predominantes para mulheres, como lúpus sistémico, podem aumentar independentemente o risco [de doença cardiovascular]”, lê-se na nota produzida pela equipa.