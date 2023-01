Dior chega a Portugal e vai ter uma loja na Avenida da Liberdade

A luxuosa casa de moda francesa estreia-se em território nacional e vai abrir o primeiro espaço físico em plena Avenida da Liberdade, em Lisboa.

A Dior vai instalar-se no espaço Alegria One – cuja reabilitação é da autoria do galardoado arquiteto Eduardo Souto de Moura -, ocupando três andares do edifício e totalizando 1050 metros quadrados.

Em nota enviada às redações, o CEO da EastBanc Portugal, Tiago Eiró, congratula-se por esta escolha: “Estamos muito satisfeitos com o Alegria One e, em particular, pelo seu espaço comercial único ter sido o escolhido para a abertura da primeira loja Dior no nosso país. Esta abertura é mais um contributo para a revitalização e dinamismo de Lisboa, que tem sido o nosso compromisso ao longo de mais de 20 anos em Portugal”, refere o responsável.

Construído no final do século XIX, o edifício histórico – agora intitulado Alegria One – serviu de residência à família Keil até meados do século XX. No ano de 1954, vendeu o imóvel à Companhia de Seguros Ultramarina, posteriormente Bonança e em 2007 foi adquirida pela EastBanc que agora promove a sua reabilitação, contribuindo para a requalificação da Avenida da Liberdade e da Praça da Alegria. Na sua intervenção, a EastBanc teve como objetivo criar espaços abertos e amplos, sem quaisquer pilares, proporcionando total flexibilidade para a sua ocupação e disposição interior, como se pode ler no comunicado.