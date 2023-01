Dior coloca baby hair, o cabaré e os ‘loucos anos 20’ na passerelle de Paris

Plumas, roupões e lantejoulas no corpo, cabelos curtos, colados e trabalhados com precisão na cabeça. Estes são os postulados da Maison Dior para a alta costura da primavera-verão e apresentados esta segunda-feira, 23 de janeiro, a partir da semana da moda de Paris.

A casa de luxo francesa, nas mãos da diretora criativa Maria Grazia Chiuri, recuperou os loucos anos 20 do século passado, após a primeira Guerra Mundial, o imaginário do cabaré, do burlesco e o legado da célebre cantora, dançarina, atriz e ativista Josephine Baker. “É uma grande artista e a única mulher de cor enterrada no Panteão (de grandes personalidades francesas)”, reforçou a estilista à margem do desfile.

A coleção traça o percurso de Baker, primeiro nas penas, franjas e metálicos, segue depois para os vestidos esvoaçantes e culmina nos fatos e vestidos de cintura marcada. Tudo acompanhado de casacos aveludados com marcas de corte de roupão e com penteados que evocam a época dos anos 20 e o estilo de Baker: os chamados baby hair.

E se estes têm têm sido usados por estrelas da música e da representação como Rihanna, Rosalía, Selena Gomez ou Zendaya, os baby hair recebem agora o selo da alta costura.

Por isso, prepare-se para os tratar condignamente e somá-los ao seu visual: recorde como o fazer neste passo a passo publicado em Delas.pt.