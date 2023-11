“Adoro mostrar que as mulheres de qualquer idade podem ter um estilo”

Duas vezes indicada ao Emmy de melhor figurino, Dana Covarrubias é a responsável de guarda-roupa de Homicídios ao Domicílio, exibido na Disney+ e com quarta temporada já anunciada.

A figurinista revela à Delas.pt como tem vindo a definir os visuais das personagens – e sobretudo das femininas – desta série satírica aos programas de true crime e de comédia protagonizada por Selena Gomez (Mabel), Steve Martin (Charles) e Martin Short (Oliver) e estreada em 2021.

Covarrubias revela que quer continuar a apostar em mulheres cheias de estilo e seguras de si, independentemente da idade, na roupa em segunda mão. Porém, não descarta marcas escolhidas a dedo e, por vezes, compras precisas quando é preciso trazer roupa nova ao cenário: especialmente quando há muito sangue! E a razão é inequívoca.

Em jeito de antecipação da nova temporada que há de vir e ainda sem data marcada, a figurinista crê numa Selena Gomez ainda mais reforçada no seu outfit e papel de detetive principal neste trio de investigadores inusitados que coabitam o exclusivo e privilegiado edifício Arconia, numa zona nobre de Nova Iorque.

Leia a entrevista:

O guarda-roupa é todo em segunda mão ou não. Porquê?

Sim, fazemos muitas compras em lojas de segunda mão porque é bom ter roupas vintage ou que já foram usadas uma ou duas vezes antes, porque assim não é preciso fazer o processo de devolução que normalmente temos de cumprir com os guarda-roupas das personagens. É bom quando elas já estão um pouco desgastadas. Mas muitas vezes na nossa série, porque há muito sangue e duplos, temos de comprar roupas que possamos encontrar em múltiplas peças. Ou seja, muitas vezes também temos coisas novas também.

Qual foi seu processo para esta terceira temporada?

Nesta temporada [que terminou em outubro] fomos inspirados pelo facto de Oliver estar a encenar um musical. Nesse sentido, queríamos que o figurino fosse muito inspirado nos musicais da Broadway. Os de Mabel foram inspirados num musical específico da Broadway. Além disso, tentámos muito levar os nossos personagens além do que tínhamos na segunda temporada. Com Charles quisemos dar-lhe um pouco mais de cor a cada temporada. Na primeira, ele usava principalmente azul e agora estamos a tentar expandi-lo um pouco mais apostando em vermelhos e alguns roxos.

Com Oliver, na terceira temporada, tentamos centrá-lo como encenador, porque era nisso que ele estava focado, pelo que nos inspirámos em Bob Fosse [ator, coreógrafo, encenador, bailarino, coreógrafo de musicais e diretor de palco e filmes norte-americano] e em alguns dos looks que ele usou como diretor.

Disse que os atores são convidados a participar nos guarda-roupas das personagens. Qual foi o envolvimento de Selena Gomez e Meryl Streep?

Eu diria que Selena é muito confiante nos nossos conceitos e designs, pelo que fazemos provas com muitas, mesmo muitas opções. Tentamos, por exemplo para um figurino do guião, experimentar talvez duas a seis opções. Nós apenas apresentamos e conversamos sobre qual deles é melhor ou mais ajustado à Mabel. Com Meryl, porque a personagem dela era nova nesta temporada, tivemos muitas, muitas conversas sobre quem ela é como pessoa e como se veste. E, sim, esse processo foi muito divertido. Meryl envolveu-se mesmo muito. Gostei muito dessa parte do processo de criação do personagem ainda ali no provador. Divertimo-nos muito a conversar sobre quem era Loretta.

O criador e produtor executivo John Hoffman avançou a possibilidade de uma quarta temporada [agora confirmada, mas não à data da entrevista]. Como vê a evolução dos guarda-roupas e como as personagens podem crescer em figurinos diferentes?

Luto para tentar saber como poderemos superar a terceira temporada, que foi tão boa e divertida, com o espetáculo dentro do espetáculo, com morte, com momentos desconcertantes, com deslumbramento e tudo mais. Não sei para onde caminharão as personagens no futuro, e eu baseio todos os meus designs nos guiões. Então, sem os ter, é difícil imaginar onde poderão chegar.

Mas acho que Mabel continuará a ser uma espécie de líder do podcast e será uma espécie de detetive principal, creio que continuará nessa trajetória de ser a mais detetivesca de todos eles. E isso pode afetar os figurinos. Veremos, não sei.

Que tipo de mulher quer trazer para Homicídios ao Domicílio e porquê?

Estou apenas a tentar refletir o que vejo na cidade de Nova Iorque: mulheres cool, as mais cool, as mais fortes, independentes e destemidas. Adoro isso em Nova Iorque. Personagens como Bunny (Jayne Houdyshell), na primeira e na segunda temporada, Loretta (Meryl Streep) e Mabel (Selena Gomez), é claro, e Donna, a produtora interpretada por Linda Emond na terceira temporada, e a personagem de Shirley MacLaine na segunda temporada, todas essas mulheres, não importa a idade que tenham, têm um estilo fabuloso e pessoal muito específico e marcado. Isto não é sobre qualquer pessoa na rua, sabe? O que eu estou a tentar trazer para a série é refletir o meu amor para com a maneira como cada uma se veste, de forma individual, em Nova Iorque. Adoro mostrar que as mulheres de literalmente qualquer idade podem ter um estilo e uma moda incríveis. É muito importante para mim.

Como surgiu a decisão das tranças inacabadas de Meryl Streep?

Isso foi ideia da Meryl. Ela e seu designer pessoal de cabelos e maquilhagem criaram esse conceito, que acabou por influenciar o figurino. A ideia foi inspirada naquele look que [a cantora e compositora] Joni Mitchell usava, nas suas vibrações e aparência. Então acomodámos isso. Creio que a roupa que ela usa no primeiro episódio da terceira temporada, quando ela vai para a festa, estava muito Joni Mitchell, sim.

Por vezes, as marcas de roupa e acessórios querem participar e integrar as séries. Tal aconteceu com Homicídios ao Domicílio?

Temos tido algumas pessoas que estiveram envolvidas, mas muitas vezes são-nos simplesmente enviadas coisas de graça, o que é adorável e incrível. Tentamos ajustá-las na série, mas a televisão anda tão rápido, os guiões chegam apenas uma ou duas semanas antes, e muitas vezes não temos tempo para perceber exatamente o que vamos precisar. Ora, isso faz com que seja desafiador trabalhar com certos designers ou marcas. Mas gosto de fazer isso e, na temporada passada, apresentámos alguns sapatos da The Office of Angela Scott, com propostas inspiradas em peças masculinas, mocassins e Oxfords que eram muito Homicídos ao Domicílio, com Mabel a tentar ser a detetive principal. Então, pensei que o design daquele sapato realmente fazia sentido para a personagem. Sim, considero que às vezes pode funcionar dessa maneira, mas não é algo que eu procure ativamente.