Divórcio polémico de Shakira e Piqué estudado na universidade e em Direito

Implicações legais do caso Shakira e Piqué segundo a música 53 BZRP. O título da conferência anunciada pela Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Cuenca, em Espanha, não deixa margem para dúvidas.

A comunidade académica quer analisar o polémico divórcio, tornado ainda mais ruidoso depois do lançamento da música BZRP Music Sessions #53 e na qual Shakira ataca o antigo companheiro, Gerard Pique, a nova namorada deste, Clara Chía, e até a ex-sogra e mãe do atleta, Montserrat Bernabeu.

Segundo o anúncio da Universidade de Castilla-La Mancha, pretende-se explorar as consequências de todo este episódio na Privacidade, no Bom nome e na Imagem à luz do Direito Internacional.

Uma matéria “claramente dirigida a estudantes de Direito e a curiosos”, refere a nota que dá conta da organização do evento, marcado peara esta quinta-feira, 13 de abril.

Olhando para um caso real e mediático, o objetivo desta formação para por “aproximar os estudantes a temas recorrendo a tópicos que eles conhecem através dos media e que os interessam”, revela o mesmo comunicado citado pela revista espanhola Hola!.

Ora, à boleia de Shakira, com 46 anos, e Piqué, 36, deverá ser analisada a lei constitucional e o direito à preservação do indivíduo, bem como a questão da família sob o Direito Internacional, uma vez que Shakira acabou de se mudar para Miami com os filhos Milan, de nove anos, e Sasha, de sete. Na segunda-feira, 10 de abril, a cantora colombiana pediu mesmo respeito pela privacidade dos filhos.

Esta não é a primeira vez que as celebridades são tema na academia. Existem, aliás, cadeiras inteiros dedicadas a Taylor Swift, Harry Styles, Beyoncé ou A Guerra dos Tronos, com pode consultar aqui.