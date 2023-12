Diz-me que pijama usas, dir-te-ei quem és?

A roupa de dormir é, tal como a íntima, um objeto muito pessoal. E se há pessoas que preferem dormir aprumadas, com pijama a condizer, outras recuperam peças antigas e dão-lhes novos usos.

Mas, afinal, o que significa a escolha e o que é que a mesma revela sobre a personalidade. A revista feminina Glamour define perfis psicológicos consoante as opções que toma e o estado do pijama que usa.

Pijama coordenado: Para além de serem confortáveis, estes revelam que é uma pessoa que presta toda a atenção aos detalhes e aproveita todos os momentos para desfrutar com bom gosto e elegância. Falamos de alguém que valoriza a autoestima.

Roupa já gasta: Se é das que recupera as T-shirts velhas e as calças deslavadas, assume-se que é poupada e sustentável, aproveitando e usando as peças até ao suspiro final das mesmas. Infere-se também que é alguém que se afeiçoa aos bens.

Sem calças: Estamos claramen te diante de alguém que é muito prática e despreocupada e denuncia um estilo de apego evitativo, ou seja, gostam de ter alguém por perto, mas com a devida distância.