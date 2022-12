Do ‘BB Famosos’ ao ‘Festival da Canção’, a carreira de Claudisabel na hora da perda

Nasceu em Faro, a 4 de outubro de 1982 e, aos 13 anos, Claudisabel dava os primeiros passos na música, com o lançamento do álbum Dizias Tu, Pensava Eu.

Cedo deu nas vistas e, sete anos depois dos primeiros concertos e com mais quatro trabalhos lançados e o êxito que atingiu em 1999 com o álbum Preciso de Um Herói, a cantora integrava, em 2002, o Big Brother Famosos, na TVI.

Presença assídua na televisão, a artista integrava frequentemente os elencos dos programas de diretos das estações generalistas, desde os programas da manhã e da tarde, aos especiais de fim de semana.

Aliás, no domingo, 18 de dezembro, tinha interpretado dois temas do seu mais recente álbum, Condenada, de 2020, a partir do palco móvel do programa da SIC Domingão.

O acidente que a vitimou mortalmente Claudisabel na madrugada de segunda-feira, 19 de dezembro, na A2, terá ocorrido no regresso a casa, ao Algarve, onde residia.

O currículo, a destacar também a passagem pelo Festival da Canção, em 2010, na RTP, tendo chegado à final com o tema Contra Tudo e Todos.

Recorde, abaixo, alguns momentos de artista que perdeu a vida aos 40 anos

[Fotografia: Arquivo Global Imagens]

