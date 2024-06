Documentário sobre Maria Cerqueira Gomes já tem teaser e data de estreia. Veja as primeiras imagens

A família, as amigas, a relação com os filhos Francisca e João e o início do amor com o toureiro espanhol Cayetano Rivera serão alguns dos temas que vão ser abordados no documentário sobre a apresentadora da TVI Maria Cerqueira Gomes, de 41 anos, que se estreia na TVI e na plataforma de streaming Prime Video em setembro.

No teaser de lançamento da produção são mostradas algumas imagens e a apresentadora apresenta-se para dizer: “Sou uma miúda completamente normal.”

Maria, título da produção televisiva, tem a assinatura da Hola! Media, mostrando o “lado mais pessoal e desconhecido da vida da apresentadora, assim como a sua grande família de oito irmãos, a avó Dulce, por quem sente um carinho muito especial, as amigas de infância”, refere o comunicado enviado às redações.

O amor não fica de fora pelo que está prometida uma viagem à forma como “começou a relação, o que mais gosta no toureiro Cayetano Rivera e se gostaria de ser mãe novamente”, tudo num projeto que vai contar com testemunhos de rostos da TVI como Cristina Ferreira, Manuel Luís Goucha, Rúben Rua e Cláudio Ramos.