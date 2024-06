Dois erros que nunca pode cometer se vai fazer depilação com gilete

O calor disparou e só apetece vestir aquele vestido curtinho. Convite de última hora para ir a um piquenique ou à praia, mesmo ao fim do dia. Vê-se confrontada com iniciativas destas, mas não as consegue aceitar porque não tem a depilação feita. A gilete é, em circunstâncias desta natureza – mas não as únicas – uma das melhores amigas do verão.

Porém, é preciso cumprir alguns cuidados com este tipo de instrumento. Para lá do risco mínimo de cortes, que são de evitar, é importante que ela esteja cuidada e desinfetada entre usos. Deixamos, por isso, duas recomendações essenciais para cuidar bem desta ferramenta, para que esteja sempre em condições para fazer frente a planos de última hora.

Esfolie a pele

Pensar que as células mortas da pele poderão ser removidas com a depilação com gilete é um pensamento correto. No entanto, estas podem também acumular-se debaixo da lâmina, podendo gerar irritação na pele e até uma vermelhidão. É por esse motivo que a esfoliação deverá sempre ser feita antes da depilação, garantindo assim um “quadro em branco”.

Não guarde a lâmina no duche

Quem nunca se deparou com uma lâmina enferrujada no duche? Mas este não é o único problema que advém de deixar a gilete no chuveiro. Segundo a Glamour, este hábito também aumenta o risco de contrair infeções devido às bactérias que se podem formar no duche. Para contornar esta questão, nada como limpar a lâmina logo a seguir à sua utilização: comece com água quente, limpe levemente com uma toalha e coloque-a num local onde não estará exposta a água.