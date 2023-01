Doja Cat: dos cristais às uvas e à tequila. Eis a mestre do disfarce em Paris em três dias

Foi a festa da moda e… de Doja Cat. A rapper norte-americana de 27 anos foi a disputada estrela da Semana da moda de Paris tendo sido o centro das atenções em múltiplas ocasiões.

Ainda não refeitos do look vermelho total irreconhecível e com 30 mil cristais Swarovski no rosto, cabeça e corpo, com o qual compareceu no polémico desfile da Schiaparelli, a 23 de janeiro, a artista voltava a dar que falar dois dias depois. E logo em três momentos distintos:

A 25 de janeiro, e no desfile descontraído da dupla Viktor & Rolf, a rapper assumiu o espírito dandy, mas com tamanho extra e com direito a bigode e pestanas postiças.

Horas depois, cortava a respiração com um look carbono total, cabelos compridos e mini franja, casaco longo e minissaia para a Valentino. A exuberância, neste caso, chegava nas mãos: uma clutch com mil cristais Swarovski e três mil pérolas em forma de mão com unhas oversize douradas e uma garrafa verdadeira de tequila.

O dia não acabou sem mais uma derradeira surpresa de Doja Cat. De maquilhagem mais discreta e cabelo rapado, a cantora surgiu de trench coat azul elétrico – com um cinto largo e bolsos oversize – carregando um cacho de uvas na mão.