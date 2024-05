‘Donas de Casa Desesperadas’ preparam “reunião especial”

As saudades de Gaby Solis, de Wisteria Lane, poderão ter ‘traído’ a atriz Eva Longoria e trazido à luz um novo detalhe sobre a icónica série Donas de Casa Desesperadas. A intérprete lembrou, no sábado, 19 de maio, ao microfone do Canal+ e a partir do Festival de Cannes, que decorre em França, que “este ano se celebram os 20 anos de Desperate Housewives”. Por isso, acrescentou: “Então, teremos reunião especial.”

Sem avançar detalhes do que estará para vir, Eva Longoria descartou objetivamente a hipótese de se tratar de um spin-off.

Fica, porém, em aberto a possibilidade de poder ser um reencontro de estrelas ao jeito do que fizeram com a icónica série Friends. Nessa ocasião, em 2021, o elenco foi reunido e recordaram memórias e imagens das gravações.

Já em 2021, a possibilidade do regresso da série Donas de Casa Desesperadas ganhava fôlego. Nessa altura, a confusão partiu da produtora e emissora norte-americana ABC, que publicou nas redes sociais uma nota de ano novo na qual mostrava o elenco da trama, acompanhado da frase “desesperadamente à espera de 2022”.

Ainda antes desta informação, Eva Longoria, atriz que deu vida à icónica Gaby, já tinha evocado essa hipótese em entrevista recente ao The Radio Times. “Fechamos a série com a personagem a começar o seu próprio negócio. Então, gostava de pegar nisso e de ver como ela cresceu no negócio”, afirmou.