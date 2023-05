Dos alimentos com IVA Zero, saiba os oito estão mais caros desde início da medida

Iogurte líquido, pão de forma sem côdea, atum em lata em óleo vegetal, brócolos, massa, as maçãs gala e golden e as laranjas estão entre os produtos que mais encareceram desde a entrada em vigor da medida de IVA Zero para mais de 40 bens alimentares e para mitigar a subida do custo de vida para as famílias. As subidas de preço registadas oscilam entre os 0.5% e os 13, 8%.

As contas foram apresentadas e reveladas esta manhã de quinta-feira, 18 de maio, pela DECO Proteste em comunicado enviado às redações e comparam preços registados entre 17 de abril, data da entrada em vigor da medida, e 17 de maio, um mês depois,

Entre os produtos que desceram os preços, a pescada fresca é a que mais tem vindo a refletir a medida, com uma quebra de mais de um terço no preço e na ordem dos 37,52% a menos. Segue-se-lhe a lface frisada (20,24%), a curgete (-19,40%), o óleo alimentar (-14,24%) e o tomate (-14,09%).

“Uma ressalva para o óleo alimentar em que a descida de preço foi bastante inferior ao esperado visto que tinha uma taxa de IVA de 23%. Outros produtos como, por exemplo, o esparguete (-1,83%), a manteiga com sal (-1,61%) e o arroz agulha (-1,41%) também tiveram descidas de preço muito inferiores ao esperado neste período”, refere a mesma nota enviada pela entidade.