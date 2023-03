Duas dezenas de soluções para perder peso enquanto dorme

Para os personal trainers o ginásio é o melhor local para perder peso. Os nutricionistas, por sua vez, dizem que é a cozinha. No entanto, todos concordam que a conjugação destes dois fatores – o desporto e a alimentação – são fundamentais para uma boa saúde.

Aquilo que fazemos horas antes de nos deitarmos, principalmente no que toca à alimentação, influencia a forma como o nosso organismo vai trabalhar durante a noite, contribuindo para a perda ou aumento de peso. O site Eat this, not that!, dedicado à alimentação, fez uma lista baseada em vários estudos científicos que inclui 20 coisas que deve fazer 30 minutos antes de dormir para conseguir perder peso durante a noite.

Veja abaixo duas dezenas de truques que podem ‘trabalhar’ por si e pelo seu corpo enquanto dorme e com saúde:

Dê ao descanso o devido valor. Uma boa noite de sono é importante para otimizar e regulamentar todas as suas funções corporais, incluindo a forma como o organismo usa e armazena a energia calórica. As hormonas em jogo neste processo são a leptina e a grelina. A primeira ajuda a regular os níveis de energia e a manter o apetite baixo enquanto a segunda estimula a fome. Quem dorme horas suficientes reduz os níveis de grelina e aumenta a leptina, segundo um estudo da Universidade de Wisconsin, nos EUA

Tome uma chávena de chá de rooibos. Este chá, naturalmente descafeinado, ajuda a queimar gordura da barriga por ter um flavonoide poderoso, a aspalatina. É feito a partir das folhas do arbusto do chá vermelho, cultivado apenas na África do Sul. Em Portugal está à venda em lojas como a Chás do Mundo, a Loja do Chá e Celeiro

Coma carne ao jantar, mas jante cedo e não abuse. O triptofano, um aminoácido presente na maioria das carnes, estimula o sono. De acordo com um grupo de investigadores da Universidade do Colorado, nos EUA, quando têm sono as pessoas acabam por consumir menos calorias

Crie uma rotina. Tente fazer as mesmas coisas todas as noites, pelo menos uma hora antes de dormir. Ao fazê-lo está a estimular o sono. Pode, por exemplo, escrever num diário, comer um snack ou fazer qualquer uma das outras coisas desta lista. Com o passar do tempo o seu cérebro vai começar a associar essas atividades à hora de dormir

Jante cedo. De acordo com um estudo publicado na revista ‘Cell Metabolism’, o facto de não ir para a cama tão cheia vai ajudá-la a perder peso durante o sono

Faça exercícios de resistência. Pode caminhar, correr ou nadar, por exemplo. Este tipo de exercício ajuda-a a perder peso durante o sono, segundo um estudo publicado no ‘International Journal of Sport Nutrition’

Relaxe. Não esteja constantemente a olhar para o relógio enquanto não adormece. Vai deixá-la mais ansiosa e afastar o sono

Se estiver com dificuldade em adormecer saia da cama para fazer algo tranquilo e estimulante. Pode ler um livro ou folhear um catálogo, por exemplo

Consuma proteína ao jantar. Segundo um estudo da Universidade do Estado da Flórida, nos EUA, ingerir proteína antes de dormir estimula o metabolismo durante a noite. A proteína é mais termogénica do que os hidratos de carbono ou a gordura, o que faz com que, ao digeri-la, o organismo queime mais calorias

Faça alguns exercícios que a obriguem a recorrer ao peso corporal. Pode, por exemplo, fazer flexões e agachamentos

Faça uma lista de afazeres. Escrever tudo o que precisa de fazer no dia seguinte vai ajudá-la a ter um sono relaxante

Faça exercícios de cardio. Vá passear pelo seu bairro, correr, descer escadas ou andar de bicicleta. Vai ajudá-la a queimar gordura

Se tiver ar condicionado no quarto certifique-se de que está a arrefecer o ambiente. Um estudo publicado na revista norte-americana ‘Diabetes’ revelou que manter o ar condicionado a baixas temperaturas ajuda a queimar gordura na zona da barriga enquanto dorme

Tome um banho ou um duche. Um estudo da Universidade da Califórnia em Los Angeles, nos EUA, concluiu que estar em contacto com a água estimulava o sono aos nossos antepassados do Paleolítico. Experimente. Além de adormecer mais depressa terá um sono mais profundo

Cheire hortelã. Ajuda a combater o apetite. Um estudo publicado no ‘Journal of Neurological and Orthopaedic Medicine’ colocou vários voluntários a cheirar hortelã de duas em duas horas durante um mês e todos eles perderam uma média de cinco quilos. A baunilha, maçã verde e a banana têm efeitos semelhantes

Durma totalmente às escuras. Segundo um estudo publicado no American Journal of Epidemiology, dormir com luz, mesmo que seja apenas de presença, não só reduz as suas hipóteses de ter um sono descansado como contribui para que ganhe peso. Os voluntários do estudo que dormiam em quartos escuros eram menos a sofrer de obesidade do que quem dormia com luzes acesas

Durma numa posição confortável. Mantenha a almofada direita para evitar desconforto. Se prefere dormir de lado coloque uma almofada entre as pernas para minimizar a tensão na parte inferior das costas

Mantenha os dispositivos móveis longe da cama. Um estudo feito por David Zinczenko, autor do livro ‘Zero Belly Diet’, revelou que quem tem mais tecnologia no quarto tem também mais peso do que quem não tem. Uma realidade que se agrava no caso das crianças

Reduza a luz emitida pelo seu computador e smartphone. Vai ajudá-la a diminuir a fadiga ocular que, por sua vez, inibe a produção de melatonina, a hormona responsável pela regulação dos ritmos de sono. Os dispositivos mais recentes da Apple já conseguem fazer esta regulação automaticamente, sem que precise de descarregar aplicações extra

Tenha relações sexuais ou masturbe-se. O sexo funciona como uma espécie de calmante natural, ajudando a relaxar