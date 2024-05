“É a primeira vez que esgotamos os bilhetes para uma final da Liga dos Campeões feminina”

Já não há mais bilhetes para assistir à final feminina da Liga dos Campeões. A UEFA comunicou que os ingressos esgotaram, facto que é considerado marcante. “Esta é a primeira vez que esgotamos todos os bilhetes para uma final da Liga dos Campeões feminina. E isso, com algumas semanas de antecedência, é mais um sinal de que atingimos um novo nível. A quantidade de adeptos que desejam viajar com a sua equipa também aumentou muito. Cada equipa conseguiu fazer deslocar mais de 4.500 adeptos – muito mais do que antes”, afirmou a diretora-geral da UEFA Nadine Kessler, em comunicado,

O jogo irá opor o FC Barcelona ao Wolsburgo e é, segundo o organismo desportivo, “o primeiro com lotação esgotada desde que a competição foi renomeada, em 2009/2010″.

O organismo europeu refere que “foram emitidos mais de 34.100 bilhetes, o que significa que a final irá bater o recorde de assistências num jogo de futebol feminino nos Países Baixos, estabelecido anteriormente em 2019, quando a seleção neerlandesa defrontou a Austrália – também no Estádio do PSV -, diante de 30.640 espetadores”.

Final feminina da Taça de Portugal vai ser transmitida na RTP

Este domingo, 19 de maio, há final feminina da Taça de Portugal. A competição que opõe SL Benfica e o Racing Power FC vai ser transmitida para todo o mundo pela RTP1, canais internacionais e RTP Play, a partir das 17.15 horas, a partir do Estádio do Jamor.

Em comunicado, a estação pública afirma que o jogo terá narração de Alexandre Albuquerque, comentários de Nuno Cristóvão, e reportagem a partir do relvado por António Pedro Carvalho.

“Os desportos coletivos femininos são uma das apostas desportivas da RTP em 2024 e sublinham a igualdade de género e a inclusão, valores essenciais do Serviço Público de Televisão e do Desporto”, afirma fonte oficial da estação pública, em nota enviada às redações nesta quinta-feira, 16 de maio.