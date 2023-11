É bem possível que ande a desembaraçar mal o cabelo. Eis o que tem de mudar

Escova redonda ou plana? Pente? Cerdas de que materiais? Escolher uma ferramenta para desembaraçar o cabelo não parece requerer, à partida, formação especial. Porém, há quem advogue o contrário e lembre que um mau utensílio poderá ser demasiado eficaz a quebrar os fios de cabelo ou magoar ou danificar o couro cabeludo, deitando por terra todos os objetivos.

Ora, para a especialista em cabelos e tricologista, Rachel Valentine, o pente pode ser mesmo contraproducente por ter os dentes muito rígidos e próximos uns dos outros. “Tal não só puxará a raiz do cabelo, mas também vai danificar suas pontas dos cabelos”, revela num vídeo publicado no TikTok.

Já a escova redonda, com as suas cerdas habitualmente pontiagudas, podem magoar o couro cabeludo e ainda não cumprir a função de desembaraçar os fios por ter os dentes demasiado afastados. Aliás, a TikToker lembra até que este tipo de solução nem é o mais indicado para desfazer os nós do cabelo.

A solução passa, por isso, por encontrar uma escova com dentes flexíveis e que tenham entre si diversos tamanhos, como se penteassem e desembaraçassem por camadas. A flexibilidade fará com que não agrida tanto o couro cabeludo e não faça tanta força sobre os nós, levando à quebra do fio.