É já amanhã! Semana de quatro dias avança em testes para mil pessoas

São quase quatro as dezenas de empresas que vão começar a por em marcha o projeto-piloto de quatro dias de trabalho semanal e não cinco, como vigora atualmente. Uma redução de horário que não se poderá refletir na remuneração já auferida pelos trabalhadores.

De acordo com dados avançados pelo Jornal de Notícias, serão abrangidos mil trabalhadores num plano que já conta com 12 dos 39 participantes a terem em marcha a redução do horário semanal, mas a maioria arranca agora em junho.

O projeto, que se vai estender até finais de novembro, tem como objetivo a avaliação da implementação da semana de quatro dias, com a correspondente redução do número de horas de trabalho, sem diminuição da retribuição, sendo dirigido às entidades empregadoras e respetivos trabalhadores que a ele queiram aderir voluntariamente, de acordo com a portaria publicada em Diário da República.

Está previsto que as entidades que se inscreverem no programa-piloto são avaliadas antes, durante e após o programa, através de indicadores relativos à empresa, como a produtividade e custos intermédios, e aos trabalhadores, incluindo a saúde e bem-estar.

O IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional assume os encargos e as despesas associadas ao desenvolvimento do programa-piloto até ao montante máximo global de 350 mil euros.