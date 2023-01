É oficial. Há um filme português nomeado aos Óscares

O filme de produção portuguesa Ice Merchants acaba de ser nomeado curta-metragem de animação aos Óscares de 2023. Entre os candidatos portugueses e na shortlist estavam também O homem do lixo e O lobo solitário que acabaram por não passar à seleção final dos prémios norte-americanos de cinema e para a sua 95.ª edição.

A Academia de Cinema dos Estados Unidos divulgou a lista completa dos nomeados em 23 categorias nesta terça-feira, 24 de janeiro, e a cerimónia está marcada para 12 de março em Los Angeles, no estado da Califórnia.

“Ice Merchants”, cujo pode ver no trailler acima, é do realizador português João Gonzalez e conta a história de um pai e de um filho que saltam todos os dias de paraquedas, da casa onde vivem no alto à beira de um precipício. Fazem-no para ir à aldeia vender o gelo que produzem durante a noite. Antes dos Óscares, a curta-metragem conseguiu ser o primeiro filme de animação português a ser premiado em Cannes.

Para o Óscar de melhor curta-metragem de animação estão ainda nomeados The Boy, the Mole, the Fox and the Horse, de Charlie Mackesy e Matthew Freud, The Flying Sailor, de Amanda Forbis e Wendy Tilby, My Year of Dicks, de Sara Gunnarsdóttir, e An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It, de Lachlan Pendragon.

Ice Merchants é o terceiro filme de João Gonzalez, tem produção portuguesa de Bruno Caetano, pela Cola Animation, e coprodução com França e Reino Unido.

No cinema de animação, Portugal esteve mais perto das nomeações com a realizadora Regina Pessoa, que chegou a estar por duas vezes entre finalistas, com as curtas-metragens “História Trágica com Final Feliz” (2005) e com “Tio Tomás, A Contabilidade dos Dias” (2019).

Daniel Sousa, português de origem cabo-verdiana e radicado nos Estados Unidos, esteve nomeado em 2014 com a curta de animação “Feral”, uma produção norte-americana.

No processo das nomeações, a academia revelou este mês uma lista de 301 filmes que cumprem requisitos para uma nomeação, e entre eles estão três com a participação de Alba Baptista, Carloto Cotta e o luso-guineense Welket Bungué, que são considerados elegíveis na área da representação.

Alba Baptista é referida pelo filme “Um sonho em Paris”, Carloto Cotta surge pelo filme “You won’t be alone”, e Welket Bungué pelo filme “Crimes do Futuro”.

Na história destes prémios, o cinema português não tem estatuetas e nunca somou nomeações, com exceção para alguns profissionais que trabalham fora de Portugal.

O caso mais conhecido é do diretor de fotografia Eduardo Serra, nomeado por duas vezes para os Óscares, pelos filmes “As asas do amor” (1997) e “Rapariga com brinco de pérola” (2003), embora não tenha ganhado.

Nos anos 1980, o empresário português Carlos de Mattos, radicado nos Estados Unidos, venceu dois Óscares em categorias técnicas, por conta de uma empresa que fornecia equipamento para cinema.

Luís Sequeira e Nelson Ferreira, canadianos de origem portuguesa, já estiveram nomeados para os Óscares em 2018, nas categorias de melhor guarda-roupa e de montagem de som, respetivamente, pelo filme A forma da água, de Guillermo del Toro.

Luís Sequeira voltou a ser nomeado em 2022 com o filme “Nightmare Alley — Beco das Almas Perdidas”, também do realizador mexicano.

com Lusa