E os primeiros sinais de envelhecimento chegam nesta idade…

A primeira ruga, aqueles dois ou três fios de cabelo branco que surgiram numa manhã e umas dores nas articulações ao levantar da cama. Afinal, com que idade é que começamos a sentir o envelhecimento?

Um estudo norte-americano procura estabelecer um momento notado, em média, por todos e as conclusões aponta para os… 42 anos. Porém, 15% dos inquiridos revelou até que começou a sentir-se a decair na saúde, bem-estar e beleza antes dos 35 anos.

A análise auscultou a opinião de adultos das gerações Z (18-25 anos), millenium (26 a 41), gen-X (41 a 57) e baby boomers (58 a 76 anos) e segundo a qual os entrevistados acreditam que, aos 34 anos, estavam no auge de saúde.

Embora os dois mil entrevistados ouvidos entre 1 e 12 de setembro de 2022 revelem que começam a sentir necessidade de fazer mudanças nas rotinas de saúde um ano antes dos quarenta, certo é que um em cada cinco não sente o corpo a envelhecer.

Três em dez desistem de negar esse facto e a maioria só começa a tomar medidas pelos 41 anos. Outros 30% dos entrevistados admite que costumavam negar, mas desde então aceitaram.

Independentemente das convicções, o envelhecimento é certo e inegável. A diferença está na aceitação ou não, com três em cada dez a admitirem que estão ansiosos com esse processo e um quatro dos entrevistados a apresentarem-se confiantes mediante essa inexorabilidade da vida. Quase dois terços (64%) concordaram que lutam contra o corpo: não só não parece o mesmo, como não sentem o mesmo. Ainda que 39% se apresente feliz com o peso atual, um em cada cinco estava mais contente entre as idades de 20 e 30 anos.

Nesta análise elaborada em nome do programa de controlo de peso baseado em provas, Found, fica claro que as dores nas articulações, aparecimento de doenças crónicas como hipertensão ou diabetes e metabolismo mais lento – com 39%, 37% e 35%, respetivamente – estão entre as mudanças mais notadas e identificadas como primeiros sinais de envelhecimento.