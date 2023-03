E se a Segurança Social reembolsar copo ou cueca menstrual? França diz que sim

O objetivo é combater a precariedade menstrual. A primeira-ministra francesa Elisabeth Borne revelou em entrevista que o custo de copos e cuecas menstruais será reembolsado e que a medida vai estar inscrita no Orçamento do Estado para 2024.

“Vamos colocar em vigor para o próximo ano um reembolso a ser pago pela Segurança Social e para os absorventes reutilizáveis para o período”, afirmou a governante ao France 5.

Uma medida que, especificou, será “aplicada a todas as mulheres com menos de 25 anos”. O reembolso será feito mediante compra na farmácia e sem requerer prescrição. “É impensável as mulheres não poderem ter as proteções de que precisam”, afirmou.